Finale Ligure, ragazzo si tuffa in mare con il fratello e muore

Si tuffa in mare e muore. Tragedia oggi pomeriggio a Finale Ligure, nel savonese, dove un ragazzo di 26 anni è morto dopo essersi tuffato in mare dagli scogli insieme al fratello. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto: la vittima, un 26enne savonese, si sarebbe tuffata insieme al fratello di 23 anni e non sarebbe riuscito a tornare a riva forse a causa del vento e delle correnti. Sul posto il 118 e la capitaneria di porto: il 26enne è stato soccorso e sottoposto a massaggio cardiaco da parte dei sanitari ma nonostante i tentativi è morto poco dopo. Il 23enne, in stato di choc, è stato trasportato in ospedale a Pietra Ligure.

Mykonos, turista napoletano 21enne cade dalla moto d'acqua e muore: indaga la polizia

Fratelli annegano nel Lago d'Iseo, non sapevano nuotare

© RIPRODUZIONE RISERVATA