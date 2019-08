Si tuffa in mare dal pedalò e muore a 23 anni a Jesolo, a Caserta annega un 22enne

È stato trovato morto alle 8.30 di questa mattina il 23enne disperso in mare da ieri, al largo della Torretta 17 di Jesolo, in provincia di Venezia, dopo un tuffo con gli amici dal pedalò. Il corpo del giovane è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno caricato su un'imbarcazione e portato al Cavallino, dove è stato preso in consegna dal personale del 118.

Trovati morti i due fratellini dispersi in mare a Ortona, un altro giovane scomparso a Jesolo dopo un tuffo dal pedalò

Muore italiano in vacanza in Croazia: intossicato dai gas di scarico dello yacht, gravi i figli e altri due familiari



Caserta, 22enne muore mentre fa il bagno in mare. Un giovane straniero, un indiano di 22 anni, è morto ieri a Castel Volturno (Caserta) dopo essere probabilmente annegato mentre faceva il bagno al mare. Altre persone presenti sul tratto di spiaggia antistante lo specchio di mare dove si è consumata la tragedia, hanno provato a rianimare lo straniero ma è stato tutto inutile. Il giovane era con alcuni amici. Sul posto il 118 e i carabinieri, che hanno sentito testimoni. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia.

