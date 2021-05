Festa senza mascherina: i carabinieri chiudono la discoteca Sesto Senso a Desenzano del Garda

E' stata chiusa la discoteca Sesto Senso, lo storico locale di Desenzano sul Garda, in provincia di Brescia, a causa di una festa senza restrizioni Covid. Ieri sera i carabinieri hanno fatto irruzione nel locale mentre era in corso un brunch iniziato alle 12 e hanno trovato un centinaio di persone che stavano ballando nell'area estiva adibita a privé, senza mascherina, senza il rispetto del distanziamento e con musica ad alto volume.

Fuggi fuggi dei clienti

Sono stati identificati una dozzina di membri del personale in servizio mentre devono ancora essere identificati tutti i festeggianti che sono riusciti a dileguarsi poco prima dell'arrivo dei militari. Adesso seguiranno sanzioni per i clienti, dopo la chiusura del locale, in attesa delle valutazioni da parte della Prefettura di Brescia.

Ultimo aggiornamento: 16:53

