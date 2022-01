Morto Enrico Berti, il filosofo si è spento a 86 anni: ha insegnato all'Università di Padova

Enrico Berti, filosofo e docente emerito dell'Università di Padova e accademico dei Lincei, è morto oggi all'età di 86 anni. Ad dare l'annuncio è stata l'università veneta che terrà l'alzabara mercoledì 12 gennaio nel cortile antico di Palazzo Bo. «L'Università di Padova piange la morte di un altro professore emerito, Enrico Berti - afferma la rettrice Daniela Mapelli -. Filosofo di primissimo livello, è stato fra i più grandi studiosi del pensiero antico, ma non solo. Persona di grande generosità e dal tratto umano garbato, sempre disponibile al dialogo, ha formato allieve e allievi che ora disseminano il suo pensiero nelle università di tutto il mondo».

Il comunicato dell'Università di Padova racconta i riconoscimenti che hanno contribuito a costruire la carriera di Berti: «Accademico dei Lincei, a capo negli anni Ottanta della Società Filosofica Italiana, presidente onorario dell'Istituto Internazionale di Filosofia: questi solo alcuni dei tanti ruoli e delle tante onorificenze che ha ottenuto nel corso della sua lunga esperienza accademica. Il suo eccezionale contributo nel campo culturale gli è valso anche la nomina di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica. Alla famiglia, a parenti e amici, e in particolare al figlio Andrea, nostro dirigente - conclude - vanno le condoglianze mie e di tutta la comunità dell'Università di Padova». Veronese di Valeggio sul Mincio, aveva insegnato dal 1971 al 2009.

Cuore velato per la scomparsa di Enrico Berti, diapason della filosofia italiana, imparai a leggere Aristotele con altri occhi dopo le sue lezioni, fiore di Padova — nomfup (@nomfup) January 5, 2022

Berti ha dedicato tante opere della sua vita ad Aristotele. Nei suoi libri ha affrontato l’insieme del suo sapere e scritto libri che mettono in relazione la dialettica aristotelica con il pensiero moderno e contemporaneo. Il suo libro "Storia della filosofia. Dall'antichità a oggi" è presente in molti atenei italiani come manuale per la cattedra di Filosofia.