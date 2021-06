Elicottero Airbus urta i cavi dell'alta tensione e precipita in Sardegna: la manovra salvavita del pilota Che cos'è il secchio di Bambi

Riflessi, abilità e fortuna: deve la vita a tutto ciò il pilota dell'elicottero che ieri ha urtato un cavo dell'alta tensione a Sassari mentre era impegnato a fronteggiare un incendio a Ozieri. Una destrezza che ha compensato l'errore di rotta che aveva portato il pilota a ridurre troppo la quota mentre faceva la spola fra il luogo dell'incendio e quello in cui rimpiva con circa 600 litri d'acqua il "secchio" appeso al cavo assicurato al gancio baricentrico sotto l'elicottero "leggero-multiutility H125 (nuovo nome dell veterano AS 350 Ecureuil) monomotore a 4 posti prodotto in Francia da Airbus Helicopter subentrata a Eurocopter che a sua volta aveva rilevato la storica Aerospatiale.

Elicottero urta cavo dell'alta tensione in Sardegna

Un mezzo considerato molto affidabile e immatricolato per la compagnia A+S Air di Ogliastro Cilento (Salerno) che in questo periodo lavora per conto del Corpo forestale della regione Sardegna. Il velivolo era decollato dalla base di Alà dei Sardi per rispondere all'allarme arrivato da Monte Nieddu, nel territorio comunale di Ozieri (Sassari) , in un'area aggredita da un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni l'elicottero ha urtato i cavi di una linea elettrica ad alta tensione proprio con il Bambi Bucket (il secchio). A una quota così bassa, poche decine di metri, si tratta di un errore solitamente fatale e irrimediabile: non c'è tempo nemmeno per impostare la monovra di autorotazione che rallenta la caduta. Poi bisogna affidarsi al sistema di ammortizzatori dei sedili. Ma il pilota dell'AS350 è stato davvero abile nell'atterrare in emergenza.

Il secchio di Bambi

L'uomo è uscito illeso dall'abitacolo ed è stato trasportato dall'elisoccorso in codice giallo all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Sassari, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area consentendo così alle forze dell'ordine di eseguire gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il Bambi bucket (della famiglia delle "benne") è un "secchio" pieghevole e quindi molto versatile inventato a metà degli anni 80 dal canadese Don Arney: le sue dimensioni (e quindi la sua capienza) variano secondo la potenza dell'elicottero utilizzato. Di solito è di colore arancio oppure rosso. In nome è ispirato alla storia raccontata nel libro di Felix Salten e nel film di Walt Disney. La mamma del cucciolo di cervo protagonista della fiaba muore nell'incendio della foresta.

