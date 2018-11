Finanziere uccide moglie e cognata in una cartoleria del Casertano, poi si toglie la vita

Ultimo aggiornamento: 19:36

Orrore nel pomeriggio a, in provincia di Caserta., finanziere di 52 anni, è entrato nella cartoleria della moglie e ha ucciso a colpi di pistola quest'ultima e sua cognata. Successivamente si è tolto la vita sparandosi. Le vittime, un'insegnante e sua sorella, sono morte sul colpo, mentre l'assassino è deceduto durante il trasporto in ospedale. L'uomo era un maresciallo della Guardia di Finanza del porto di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capua, che stanno ricostruendo il movente di questo efferato crimine. Feriti, ma non in pericolo di vita, anche i suoceri dell'uomo.