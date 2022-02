Ha due litri di droga per lo stupro, ma dichiara: «Uso personale». Assolto a Genova ingegnere

Aveva con sè due litri di droga dello stupro, pari a 3.300 dosi. Ma per il Tribunale di Genova possono essere considerate ad uso personale. Così Daniel McConnel, un ingegnere neozelandese di 45 anni, è stato assolto «perché il fatto non costituisce reato». Era stato arrestato nel settembre 2021 prima di imbarcarsi a bordo di un maxi yacht ormeggiato a Genova. L'ingegnere era stato fermato proprio mentre ritirava il pacco arrivato dall'Olanda.

Daniel McConnel assolto, cosa è successo

L'ingegnere è stato difeso dagli avvocati Luca Ferretti e Alessandro Spinnato e ha visto riconosciuta dal giudice la circostanza dell'uso personale della sostanza, nonostante la quantità elevata. Dopo l'arresto avvenuto lo scorso settembre, era stato licenziato. «È un prodotto che serve per pulire l'attrezzatura», aveva detto sul momento il professionista. Secondo gli inquirenti sarebbe servita per festini e ne avrebbe presa una grande quantità perché arebbe stato per diversi mesi in navigazione senza poterne acquistare altra.