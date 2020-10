Lockdown, da Terni a Catania proteste in piazza contro il Dpcm: «Così moriremo di fame»

Non solo Napoli. Ieri sera le proteste contro il Dpcm e il semi lockdown si sono registrate in altre città italiane, da Terni a Salerno fino a Catania. Attimi di tensione, ma anche cori civili per manifestare il proprio dissenso contro i nuovi provvedimenti del Governo che impongono le chiusure di bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri e cinema.

Salerno

Manifestazione con corteo nelle strade del centro cittadino. Nel corso del corte, alcuni manifestanti hanno bloccato la circolazione delle auto in via Roma, sedendosi in strada. Il corteo ha raggiunto piazza Portanova. Molti i cori contro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, esplosi anche diversi petardi e rovesciati alcuni cassonetti. Alcune decine di manifestanti hanno cercato di raggiungere l'abitazione del governatore De Luca, azione impedita dalla presenza delle forze dell'ordine in assetto antisommossa che hanno blindato l'area.

Catania

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Catania. Due bombe carta sono stata lanciate davanti la sede della Prefettura di Catania, durante un protesta contro le chiusure disposte dall'ultimo Dpcm per contenere la diffusione del Covid-19. Le deflagrazioni non hanno causato alcun ferito, ma hanno fatto scattare uno scontro tra le varie anime dei manifestanti, poi rientrato. Nessun contatto tra loro e le forse dell'ordine. L'iniziativa era stata preannunciata da una campagna anonima promossa da giorni sui social network da un anonimo e all'appuntamento si sono presentati in diverse centinaia di persone.

Terni

Diverse centinaia di persone hanno manifestato ieri sera. Tra loro titolari e lavoratori di palestre e scuole di danza, per i quali il decreto prevede la chiusura totale, e di bar e ristoranti, che dovranno invece abbassare le saracinesche alle 18. I manifestanti - come riportano oggi anche alcuni giornali locali - si sono ritrovati spontaneamente a piazza Tacito e poi (in modo pacifico e quasi tutti con le mascherine in volto) si sono spostati in corteo verso la sede del Comune, attraversando il corso principale della città. «La gente muore di fame, non ci sono aiuti - ha detto uno di loro guidando la protesta -. Scendere in strada è importante, farlo tra due, cinque, dieci giorni sarebbe troppo tardi, vorrebbe dire accettare il decreto». «Libertà, libertà» il grido che si è alzato più volte in coro dai manifestanti, che hanno anche intonato l'Inno d'Italia. Tra le proposte avanzate quella dello «sciopero fiscale», ma c'è stato anche chi, tra coloro che lavorano in bar o ristoranti, ha ipotizzato, di lasciare comunque aperto al pubblico il locale anche dopo le 18, contravvenendo alle norme. «Ci stanno togliendo la dignità del lavoro» è stata la testimonianza di Alessandro Cartoni, titolare di un ristorante e di un bar. «A causa del lockdown - ha spiegato - ho perso 32 mila euro, pagati di tasca mia, finora non ho visto nulla di quanto era stato promesso allora dal governo. In altri Paesi non è così, la situazione è insostenibile». «Chiudere significa mettere in ginocchio tante realtà, oltre che bloccare l'attività periodica che tanti ragazzi amano» ha sottolineato Leonardo Carletti, istruttore di arti marziali miste. «Il Covid non è nelle palestre, i dati parlano chiaro - ha aggiunto -. Le percentuali di contagio sono pressoché pari a zero, in questi mesi ci siamo impegnati tantissimo nella responsabilizzazione del rispetto delle norme».

