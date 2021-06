Bimbo si schiaccia un dito all'asilo a Crema, indagata la sindaca Stefania Bonaldi

La sindaca di Crema Stefania Bonaldi ha ricevuto un avviso di garanzia perché a un bimbo di un asilo nido comunale sono rimaste schiacciate le dita in una porta. Il piccolo non ha avuto lesioni permanenti ed è tornato a frequentare l'asilo. Alla sindaca Bonaldi la Procura di Cremona contesta la mancanza di dispositivi idonei ad evitare la chiusura automatica della porta.

Solidarietà è arriavta dai colleghi sindaci di tutta Italia. «È assurdo, basta con queste pazzie contro i sindaci. Come si può indagare un Sindaco per una cosa del genere? Siamo al ridicolo. Davvero poi ci sorprendiamo che scarseggiano i candidati a sindaco?». Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente nazionale ALI, Autonomie Locali Italiane. «È quanto mai urgente che il legislatore intervenga sulle eccessive responsabilità oggettive che hanno i sindaci, perché non possono ridursi a capro espiatorio di tutti i mali del Paese. Un abbraccio forte a Stefania Bonaldi. Stefania è una delle sindache più brave d'Italia e non si farà di certo fermare da certe sciocchezze».

Basta con queste pazzie. Come si può indagare un Sindaco perché un bimbo dell’asilo prende le dita in mezzo alla porta? Siamo al ridicolo. Un abbraccio forte a @stefaniabonaldi una delle sindache più brave d’Italia. Urgente che si intervenga su eccessive responsabilità sindaci. pic.twitter.com/vfq3kmONZ7 — Matteo Ricci (@matteoricci) June 8, 2021

«Ma si può andare avanti così?», scrive su twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

«Fare il sindaco è diventato un mestiere pericoloso. Quanto avvenuto al sindaco di Crema dimostra ancora una volta l'urgenza di maggiori tutele per chi amministra la propria comunità - dice il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni - Non si può amministrare con il pensiero di ricevere un avviso di garanzia per ogni cosa. Bisogna creare condizioni diverse, altrimenti saranno sempre meno le persone che scelgono di spendersi per le proprie comunità. E questo è un problema più grande di quanto si pensi e di cui tutta la politica deve farsi carico. Per non lasciare soli i sindaci, e solo ai sindaci, questo grande tema di democrazia».