Covid e influenza, scudo più forte con il doppio vaccino. In arrivo MoltoSalute

Covid e influenza, è tempo di doppia vaccinazione. Crescono i casi di coronavirus, in sette giorni le ospedalizzazioni registrano un balzo del +37% e si attende l'arrivo dell'influenza stagionale che quest'anno, avvertono gli esperti, sarà particolarmente pesante. Il rischio è dunque quello di una doppia epidemia Covid-influenza - che va ormai sotto il nome di twindemic - per prevenire la quale le autorità sanitarie raccomandano fortemente la doppia vaccinazione, anche in una stessa seduta. Fa il punto MoltoSalute, inserto giovedì 13 ottobre in edicola (e online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Si parla anche di ottobre mese della prevenzione del cancro al seno e lo facciamo con un'intervista a Mara Maionchi, che dopo aver sconfitto la malattia è diventata ambasciatrice della prevenzione, anche in tv, e racconta: «Io devo ringraziare una radiologa, ho scoperto il tumore durante un controllo di routine. La miglior difesa nella lotta ai tumori è l’attacco. Bisogna fare sempre gli screening».

Dallo stress al cuore, focus sulla medicina di genere - con un’intervista alla neopresidente della società internazionale Anna Maria Moretti - perché le malattie colpiscono in maniera differente uomini e donne. Anche nelle convinzioni: il 60% degli uomini pensa che sia il sesso maschile quello più incline ad avere problemi dettati dallo stress. D’altro canto, però, il 60% delle donne ritiene che sia il genere femminile a soffrirne di più. Chi avrà ragione?

Il consigli del mese ci portano a respirare e a camminare vicino a laghi e fiumi. Il tradizionale Vero o falso traccia l'identikit della Vitamina C.