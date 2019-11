Influenza, dal virus alla malattia che colpisce 5 milioni di persone ogni anno

Influenza è il nome della malattia infettiva respiratoria acuta provocata dai tre virus (A, B e C) dell'influenza. I sintomi classici: febbre, mal di gola, dolori muscolari, tosse e malessere generale, nausea e vomito (soprattutto nei bambini) Le complicazioni comprendono la polmonite e il peggioramento di situazioni già esistenti quali l'asma e le cardiopatie.



La trasmissione avviene per via aerea (tosse e starnuti) o per contatto. Il test più efficace per individuare il virus è la ricerca dell'Rna.



E' molto utile lavarsi le mani con il sapone e, nei luoghi più a rischio, indossare la mascherina da chirurgo, anche quelle più comuni di carta.



La vaccinazione, di solito ben tollerata ed efficace con quasi tutti i tipi di influenza, è sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.



Ogni anno, nella fase di epidemia, l'influenza colpisce da tre a cinque milioni di persone nel mondo causando almeno 250mila morti.



Animali quali maiali, cavalli e uccelli possono ammalarsi di influenza.

