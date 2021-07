Covid e green pass, manifestazioni nelle città: tensioni a Roma e Pescara

Sabato 24 Luglio 2021, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 20:40

Tensioni e disordini in Italia per le manifestazioni andate in scena in diverse città su emergenza covid e Green Pass. Da Milano a Napoli, passando per Roma i manifestanti hanno sfilato senza distanziamento e con mascherina abbassata. Le situazioni più tese a Roma e a Pescara, dovo si sono registrate tensioni tra polizia e i partecipanti ai cortei.

Tra i manifestanti anche esponenti dell'estrema destra. Nel capoluogo abruzzese aggredito il tavolo di Forza Italia allestito in Corso Umberto per raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia. A Milano, tra slogan e cartelli, sono comparse anche delle svastiche. A Torino manifestazione lungo via Po. Corteo anche a Genova.