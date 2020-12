Coronavirus, altri 4 medici morti in Italia. Sale a 237 il bilancio totale dall'inizio della pandemia

Altri quattro medici sono morti a causa del Covid-19: sale quindi a 237 il numero totale dei medici morti dall'inizio della pandemia, che saranno ricordati sul memoriale della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). A tal proposito il presidente della Federazione, Filippo Anelli, ha voluto commentare l'episodio: «Siamo tornati ai tempi di marzo. Dobbiamo capire il perché di quella che è una vera e propria strage, specie nell'ambito della Medicina generale. Solo comprendendo le cause di queste morti, che nella seconda ondata francamente non ci aspettavamo, potremo prevenire altri decessi e rendere onore ai colleghi scomparsi. Per questo abbiamo proposto, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, un monitoraggio sul territorio».

Ad Avellino è scomparso ieri il dottor Sergio Pascale, già dirigente sindacale Cimop e Consigliere dell'Ordine dei Medici: era primario in Rianimazione presso la Clinica Malzoni, ad Avellino. Aveva soltanto 69 anni ed è stato ricoverato lo scorso 25 novembre, dopo che le sue condizioni si erano aggravate a seguito dell'infezione da Covid. «Siamo addolorati», ha dichiarato il presidente Cao nazionale e dell'Ordine di Avellino Raffaele Iandolo.

Scomparso dopo venti giorni di malattia anche un medico di Aosta: si tratta di Pippo Miceli. La comunicazione è arrivata da Roberto Rosset, presidente dell'Ordine dei Medici della Valle D'Aosta. Scomparsi anche il dottor Franco Barillà e Giuseppe Michiotti, rispettivamente di Vercelli e di Pavia: quest'ultimo aveva soltanto 61 anni ed era anche lui un medico di medicina generale. Ne hanno dato notizia il presidente uscente dell'Omceo piemontese, Piergiorgio Fossale, e il presidente Claudio Lisi. Entrambi i medici avevano contratto il coronavirus.

