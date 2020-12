Papa Francesco: «Dobbiamo obbedire al governo per evitare assembramenti»

Città del Vaticano - «Dobbiamo obbedire alle autorità civili». Papa Francesco all'Angelus si raccomanda di seguire le indicazioni del governo per contenere la pandemia. Stamattina all'alba il pontefice si è recato da solo sotto la colonna dell'Immacolata in piazza Mignanelli per una preghiera alla Madonna. Erano presenti solo i vigili del fuoco.

Nei giorni scorsi il Papa aveva deciso di cancellare quell'appuntamento, comunicandolo alle strutture interne, «per evitare assembramenti». In questi giorni però Francesco ha cambiato idea e ha deciso di andare a piazza di Spagna da solo, in un orario dove non ci fosse il rischio di creare problemi alle persone, alle autorità, alla città. Il tradizionale momento dell'Immacolata, il pomeriggio dell'8 dicembre - un vero e proprio bagno di folla - è stato così trasformato in un mini pellegrinaggio privato. Successivamente l'atto di devozione è proseguito nella basilica di Santa Maria Maggiore dove è stata celebrata una messa all'altare.

Il Papa - ha spiegato in un comunicato la Sala Stampa della Santa Sede - ha affidato alla Madonna tutti coloro che in questa città e nel mondo sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento.

