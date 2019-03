Milano, corteo anti-razzista: «Siamo 200mila». Il sindaco Sala: «Da qui idea diversa d'Italia»

Migliaia di persone al corteo anti-razzista e contro le discriminazioni a Milano. La bandiera della pace e la nave a pedali di Mediterranea, il coloratissimo Carro dei Sentinelli con la scritta "la 194 non si tocca" alla manifestazione per i diritti "People prima le persone", organizzata da 30 realtà, dall'Arci ai sindacati alle organizzazioni antirazziste, cui hanno aderito oltre 1000 associazioni.più di 30 realtà e cui hanno aderito oltre mille associazioni. A inizio corteo, partito poco prima delle 15, uno striscione giallo con il nome dell'evento, tenuto dagli scout, vicino a loro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. «Siamo 200mila. Corteo allegro, festoso e tranquillo, di tutti i colori». Lo scrive su Twitter l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino.

Il corteo sfila per il centro del capoluogo milanese fino in piazza Duomo dove intorno alle ore 17.30 è previsto un flash mob con la canzone "People have the power" di Patti Smith, una grande catena umana e un dj set. Non sono previsti, invece, comizi o discorsi. Nel corteo dieci carri musicali.

«Non posso fare a meno di dire grazie di essere qua, la politica si fa in tanti modi, ma non lasciatela solo ai politici, fatela voi»: lo ha detto il sindaco Sala ai manifestanti arrivati in piazza Duomo. Il sindaco è salito sul camioncino dell'organizzazione per dire ai milanesi e a tutti i partecipanti «voi siete una poderosa testimonianza politica che l'Italia non è solo il Paese che viene descritto. Da qui, da Milano può ripartire un'idea diversa d'Italia».

In un «momento di grande cambiamento» per il Paese «è questa la nostra visione di Italia», ha sottolineato ancora il sindaco di Milano per il quale in questo momento «ci troviamo a uno spartiacque» a livello di società. «Tutti noi, indipendentemente dalla parte politica, siamo tutti convinti che siamo a uno spartiacque, uno spartiacque tra apertura e chiusura, tra qualche sogno autarchico che si manifesta nell'idea di trasmettere solo canzoni italiane alla radio e una visione internazionale», ha aggiunto Sala. «Se c'è una città che può dimostrare i benefici di una visione internazionale quella è Milano e - ha proseguito - non è solo il tema del rapporto sull'immigrazione: sono i dati, i dati delle tantissime imprese aperte da stranieri a Milano e il fatto che nelle nostre scuole pochissimi bambini immigrati hanno bisogno di assistenza con l'italiano perché alla fine sono bambini italiani».

«Siamo qui non solo perché non ci piace ciò che succede - dice Luca Paladini portavoce dei Sentinelli - ma anche per mostrare un'altra idea di come si può stare insieme. A noi interessano le persone non gli slogan e ci interessano al di là dell'orientamento sessuale, delle condizioni di salute e del colore della pelle. Siamo qui anche perché vediamo minacciate leggi che consideravamo Intoccabili come la 194».

Fra le personalità della cultura e dello spettacolo che hanno aderito ci sono Claudio Bisio, Giobbe Covatta, Malika Ayane, Silvio Soldini, Roberto Vecchioni e il disegnatore Makkox, creatore del logo che appare sullo striscione che apre il corteo. A rappresentare il mondo della politica, oltre al sindaco di Milano, l'ex primo cittadino Giuliano Pisapia, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, il segretario reggente e candidato alla segreteria del Pd, Maurizio Martina, il presidente della Regione Lazio e candidato segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, l'ex ministro Emma Bonino e il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

«Una grande iniziativa pubblica per dire che vogliamo un mondo che metta al centro le persone. La politica della paura e la cultura della discriminazione viene sistematicamente perseguita per alimentare l'odio e creare cittadini e cittadine di serie A e di serie B. Per noi, invece, il nemico è la diseguaglianza, lo sfruttamento, la condizione di precarietà». Questo l'appello degli organizzatori della manifestazione. «Inclusione, pari opportunità e una democrazia reale per un Paese senza discriminazioni, senza muri, senza barriere» sono i motivi - come si legge nell'appello - per cui è stata promossa questa mobilitazione nazionale. Ma anche «perché crediamo che la

buona politica debba essere fondata sull'affermazione dei diritti umani, sociali e civili. Perché pensiamo che le

differenze - legate al genere, all'etnia, alla condizione sociale, alla religione, all'orientamento sessuale, alla nazione

di provenienza e persino alla salute, non debbano mai diventare un'occasione per creare nuove persone da segregare, nemici da perseguire e ghettizzare o individui da emarginare. Noi siamo per i diritti e per l'inclusione. Noi siamo antirazzisti, antifascisti e convinti che la diversità sia un valore e una ricchezza culturale».

«E nel ribadire Prima le Persone diciamo che - si legge ancora - servono, in Italia e in Europa, politiche sociali nuove ed efficaci, per il lavoro, per la casa, per i diritti delle donne, per la scuola e a tutela delle persone con disabilità. Noi ci battiamo per il riscatto dei più deboli e per scelte radicalmente diverse da quelle compiute sino a oggi in materia di immigrazione, politiche di inclusione, lotta alle diseguaglianze e alla povertà».

«Stanno facendo uno sforzo per far sparire testimoni scomodi nel centro del Mediterraneo»: Riccardo Gatti, comandante di Open Arms, è partito da questo per spiegare la partecipazione della sua Ong, alla manifestazione

antirazzista di Milano. Ovvero fare una sorta di operazione verità per dire che quello che fanno è salvare vite, non aiutare gli scafisti, ma esattamente il contrario. Lui, Alessandra Sciurba di Mediterranea e Giorgia Linardi di Sea Watch questa mattina hanno partecipato anche al convegno "Migrare è umano" organizzato da Sinistra Italiana, con presenti anche il segretario di Si Nicola Fratoianni e l'assessore alle Politiche sociali del comune Piefrancesco Majorino. «Salvare qualcuno in mezzo al mare significa salvare noi stessi» ha spiegato Sciurba che sarà al corteo con il carro creato da Mediterranea a forma della sua nave, la Mar Jonio, che a brevissimo tornerà in mare. «Partecipiamo alla manifestazione - ha aggiunto la portavoce di Sea Watch - perché sono messi in discussione i diritti di tutti: i diritti di libertà, il diritto internazionale». Al momento la nave è in cantiere, come ferma in porto a

Barcellona è Open Arms. Le autorità le impediscono di ripartire, ha spiegato Gatti, perché per legge dovrebbe portare eventuali persone salvate nel porto più vicino a dove sono state recuperate ma i porti di Italia e Malta sono chiusi e dunque non potrebbe rispettare le norme. L'Ong ha comunque presentato ricorso. «Dobbiamo fare di tutto per stare in mare e raccontare cosa succede» per raccontare il continuo «calpestare la vita delle persone, che i governo Europei fanno da anni». «Non è possibile - ha concluso - che dobbiamo scusarci del reato di solidarietà».

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA