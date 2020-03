Coronavirus Veneto, oggi 280 casi e 20 morti in più, un altro contagio a Vo'

Coronavirus, questi i dati del Veneto: oggi 280 casi e 20 morti in più, un altro contagio a Vo'. Rallenta un po' la velocità della curva di crescita, ma vi sono altri 280 casi di positività al Covid-19 in Veneto rispetto a ieri sera. Tra questi, anche uno a Vo', rimasto a zero per molti giorni. Il bollettino della Regione segna stamane 7.930 contagiati dall'inizio dell'epidemia. Si contano purtroppo altri 20 decessi nei confronti dell'ultimo report; le vittime totali raggiungono quota 362. I pazienti in terapia intensiva sono 344 (+7), per l'effetto combinato di 4 dimissioni e 11 nuovi ingressi. I pazienti in isolamento domiciliari ammontano a 20.000.

