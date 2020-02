Coronavirus, la "vendetta" del Sud: «Non si affitta ai settentrionali». Sui social è boom

Il coronavirus in Italia sta riuscendo a ribaltare il più classico degli stereotipi nostrani: quello del "razzismo" dei settentrionali verso i meridionali. Il diffondersi di Covid-19 quasi esclusivamente al nord ha dato il via a un insolito fenonemo di discriminazione al contrario. C'è chi la prende come un gioco, ma anche chi, concretamente, intende mettere in pratica misure per arginare l'arrivo di settentrionali al sud. Il cartello «Non si affittano case ai settentrionali» impazza sui social e, sebbene non sia ancora chiaro se si tratti di fake o realtà, alimenta il dibattito fra gli utenti.

Come detto, c'è chi vive questo inedito scenario come uno scherzo, ma anche chi coglie l'occasione per litigare e riesumare vecchie polemiche. Su Twitter un utente ironizza: «Rivincita terrona. Non si affittano case ai settentrionali». Ma qualcuno non prende affatto alla leggera la situazione: «In un momento del genere non capisco cosa ci sia da ridere». Intanto in Italia c'è chi davvero auspica misure restrittive, come il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che qualche giorno fa aveva cercato di chiudere i porti dell'isola. O come il governatore della Basilicata, Vito Bardi, che tratta chi arriva a Potenza e dintorni dalla Lombardia e dal Veneto, ma anche da Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna quasi come un appestato: 14 giorni di quarantena per tutti, anche per chi viene da città dove non c'è traccia del coronavirus.

Rivincita terrona.

Non si affittano case ai settentrionali #coronavirus — Alessandro Cant (@alessandro_cant) February 24, 2020

Per una volta noi meridionali possiamo dire la famosa frase: "ma sti settentrionali, perché non rimangono a casa loro invece di rompere le balle al sud!?". Si scherza. @figliovesuvio #coronarvirusitalia — Vincenzo Massimo (@joker_vinc8) February 23, 2020

