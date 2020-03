Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: «Follia pensare di riaprire le scuole il 4 maggio»

Non usa giri di parole. «Pensare di riaprire le scuole il 4 maggio è una follia e fare proclami in questo momento è sbagliato». Così l'epidemiolgo Pierluigi Lopalco, dell'università di Pisa e presidente del Patto trasversale per la Scienza (Pts), commenta la proposta avanzata da Mattero Renzi di riaprire le fabbriche prima di Pasqua e le scuole il 4 maggio. L'incubo coronavirus, per Lopalco, è purtroppo ancora molto presente. «Dobbiamo essere cauti e dare illusioni se non abbiamo dati - rimarca Lopalco - oggi abbiamo solo una flebile speranza in Lombardia ma ad esempio a Milano la situazione non è ancora sotto controllo. Come facciamo a riaprire le scuole se non lo abbiamo certezze. Non diamo false aspettavi e speranze».

Coronavirus, picco in Italia vicino. «Al Centro-Sud l'epidemia finirà prima»

Coronavirus, Lopalco: «Probabili 500 mila i contagiati in Italia, con sintomi lievi o asintomatici»



© RIPRODUZIONE RISERVATA