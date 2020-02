Coronavirus, Lazio: tende pre-triage in 31 ospedali, in arrivo nuovo numero verde

Il Lazio si attrezza per l'emergenza coronavirus. Al momento i dati restano invariati: tre contagiati e un guarito, ha fatto sapere oggi il commissario Angelo Borrelli. In arrivo un nuovo numero verde e delle tensostrutture per gestire un eventuale grande afflusso negli ospedali.

«È nostra intenzione implementare con un nuovo numero verde l'attività che già viene svolta dal 1500 e dal 112 e creare isole di pre-triage nell'eventualità che vi sia un afflusso superiore a quello attuale - ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato in audizione in commissione regionale Sanità - Già si sta predisponendo allo Spallanzani e verrà predisposto anche negli altri ospedali».

«C'è uno schema tipo di ordinanza da parte del Consiglio dei ministri per le regioni che non hanno casi autoctoni - ha aggiunto - e che prevede alcune disposizioni d'igiene pubblica rispetto ad uffici pubblici e mezzi di trasporto e alcune indicazioni operative sulle modalità di sorveglianza sanitaria domiciliare».



«I tecnici ci dicono che dobbiamo lavorare su tutti gli scenari dunque saranno disposte tensostrutture di pre triage su 31 ospedali del Lazio, il montaggio di alcune è già in corso come allo Spallanzani», ha spiegato. «Al 1500 arrivano milioni di chiamate. Noi abbiamo messo a disposizione il 112 che sarà implementato con 6 isole aggiuntive dedicate al coronavirus per dare corrette informazioni. Da giovedì arriverà l'800118800 che nelle province farà quello che fa il 112 a Roma». Inoltre in base all'ordinanza-tipo per le Regioni, «le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici e la Pa devono esporre le informazioni di prevenzione ovvero il decalogo del Ministero». ‎Nelle aree di accesso del Ssr e nelle zone aperte al pubblico saranno messi dispenser con disinfettanti.

