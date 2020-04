Coronavirus, il piano per produrre reagenti nel Lazio, D'Amato: «Coinvolte anche le università»

Il piano della Regione Lazio per produrre reagenti necessari per i test sul coronavirus: sono state coinvolte anche le università. «Riguardo al reperimento dei reagenti per i test Covid, si tratta di un tema importante, nazionale e sovranazionale. Abbiamo attivato i nostri canali, finanche le facoltà di Chimica, sia nelle università di Roma che in altre del Lazio, che si sono rese disponibili a lavorare a protocolli per favorire la produzione di reagenti. È una produzione non illimitata, rischia di mettere in difficoltà i passaggi successivi», spiega in video-audizione in commissione Sanità l'assessore regionale del Lazio Alessio D'Amato.

