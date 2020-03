Coronavirus Italia, posso andare a fare sport all’aperto? Cosa dice il decreto

Posso andare a fare jogging ora che il Paese è stato chiuso dai vari decreti del presidente del Consiglio per contrastare la diffusione del Covid-19? Puoi, ma non devi. In sintesi: non è stata proibita, apertamente, l’attività sportiva all’aperto purché sia svolta da soli e mantenendo le distanze di sicurezza.

Sul sito del ministero dell’Interno viene detto apertamente nella grafica che riassume “le regole per gli spostamenti” rispondendo alla domanda “è consentito fare attività motoria all’aperto?”: «Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti». Alla domanda successiva “posso uscire con il cane?” il Viminale risponde: «Sì, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari».



Perché però si deve evitare di andare a fare jogging? Prima di tutto in questa fase è necessario restare a casa il più possibile, inoltre in caso di infortunio si rischia di ingolfare ulteriormente i pronto soccorso che in questi giorni sono in grande difficoltà.

