Coronavirus nelle Marche, ancora un vittima: i morti salgono a 13

Non si ferma l'allarme Coronavirus nelle Marche: anzi l'ultimo aggiornamento del Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria registra una nuova vittima, la tredicesima nella nostra Regione. Si tratta di un uomo di 94 anni ricoverato a Marche Nord. In un solo giorno altri nuovi 61 casi, che fanno raggiungere un totale di 394 persone infette nelle regione, a fronte di 1.437 tamponi effettuati.

Il tutto il giorno dopo una giornata drammatica, che ha fatto regsitrare il decesso di cinque marchiagiani per Coronavirus, portando a 12 le vittime dall'inizio del contagio. Numeri che si stanno alzando in tutta Italia, tanto da spingere il premier Conte ad estendere a tutta Italia le misure per il contenimento del contagio.

Nelle marche sono, al momento, 210 le persone contagiate ricoverate in ospedale, di cui 54 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare cono 1.744, tra loro 298 sono operatori sanitari.



Ultimo aggiornamento: 12:37

