Coronavirus, Lombardia: 199 morti, il numero più basso dall'inizio dell'emergenza, calano i ricoveri in terapia intensiva

Ieri, 17 aprile, in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva per i pazienti di Covid-19 erano scesi sotto la soglia dei mille casi: sono 971, in calo di 61 unità rispetto a ieri. I casi complessivi nella regione sono 64.135, in aumento di 1.041 in confronto al giorno prima. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 243, che portano il totale a 11.851. In calo i ricoverati non in terapia intensiva: -729 a 10.627. I dimessi salgono di 1.615 unità a 40.713. «I numeri anche oggi sono un pò migliori e la cosa ci rasserena molto», ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. In Lombardia, la provincia con più casi è quella di Milano con 15.227 (+325 da ieri), seguono Brescia con 11.567 (+212) e Bergamo con 10.590 (+72)

Ultimo aggiornamento: 18:11

