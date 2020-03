Coronavirus Lombardia, lieve calo dei contagi: più 2.049 in un giorno

È in lieve calo il numero dei nuovi contagiati in Lombardia: secondo gli ultimi dati resi noti dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, i positivi in regione sono 37.298, con una crescita di 2.409 in un giorno, mentre ieri era stata di 2.543. Calano anche i ricoveri: i nuovi accessi nei reparti non di terapia intensiva sono 456 per un totale di 11.137, mentre ieri erano stati 655. Sono 29 i nuovi ricoverati in terapia intensiva. I morti sono arrivati a quota 5.402, 541 in più in un giorno. I pazienti dimessi sono ottomila.

Coronavirus in Italia, 86.498 contagiati, 9.134 morti. In un giorno 969 morti, mai così tanti



