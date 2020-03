​​Coronavirus Italia, mappa contagio: +860 casi in 24 ore in Toscana e Piemonte

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, alle ore 17 del 22 marzo. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 59.138, dei quali 7.024 sono guariti e 5.476 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 46.638. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 3.957 persone; i guariti sono cresciuti di 952 unità; i deceduti di 651. Sono 3.009 i malati in terapia intensiva, 152 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 23.783 su 46.638: il 51% del totale. Nelle ultime 24 ore in Toscana e in Piemonte si sono registrati 860 contagi in più.

Ultimo aggiornamento: 18:39

