Virus, in Campania tornano le zone rosse. De Luca la istituisce a Letino, nel Casertano

«Non si può entrare in Campania se non per motivi di lavoro e di salute». Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, ha disposto dal 20 maggio la messa in quarantena immediata per il Comune di Letino, in provincia di Caserta dove risultano 10 casi di positività al Covid-19, che si aggiungono ad altri tre dei giorni scorsi.

Nel paesino di 600 abitanti, ora partirà un'operazione a tappeto di test sierologici per contenere i contagi. De Luca ha ringraziato il primo cittadino di Letino per il lavoro da lui fatto nei giorni scorsi, grazie al quale si è riusciti a scoprire il focolaio.

«Aspettiamo la pubblicazione del decreto con le linee guida generali per le riaperture, ma a quanto pare ci sarà un ulteriore passaggio questa sera. Mentre si dice che lunedì si riparte, aspettiamo fiduciosi. No comment». Così, in un post pubblicato sui suoi profili social, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.



Ultimo aggiornamento: 15:15

