Coronavirus, seconda vittima: chi era la donna morta in Lombardia, già debilitata da polmonite

È di Casalpusterlengo, aveva 78 e viveva da sola in casa la seconda vittima in Italia per il coronavirus. Secondo fonti sanitarie, la donna potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. La vittima era stata ricoverata ed era in attesa del risultato del tampone che sarebbe però arrivato dopo il suo decesso. La signora, ultrasettantenne, era debilitata da una polmonite e sarebbe stata in attesa dei risultati degli esami a cui era stata sottoposta.

Ultimo aggiornamento: 12:31

