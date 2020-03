Coronavirus, al Brennero 80 chilometri di Tir in fuga dall'Italia verso l'Austria. Nel corso del pomeriggio sull'autostrada del Brennero si è formato un lungo serpentone di tir in 'fuga'. Si registrano rallentamenti e code a tratti tra Bolzano e il confine su una lunghezza di 80 chilometri. In Alto Adige sono state chiuse al traffico le strade dolomitiche di Passo Gardena e Passo Sella per limitare ulteriormente gli spostamenti.

«Alle ore 17 circa la Slovenia ha chiuso i valichi secondari di frontiera di Monrupino e di Basovizza-Lipica, convogliando il transito veicolare nei tre valichi principale di Fernetti, Rabuiese e Pesek. Questi tre sono stati inoltre ristretti per consentire i controlli sulle persone in transito con lo scopo di effettuare accertamenti in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19». Lo riporta una nota della Prefettura di Trieste. «Tali controlli - aggiunge la nota - potranno determinare significativi rallentamenti della circolazione stradale. Pertanto si invita, prima di mettersi in viaggio, a tenersi costantemente informati sulle condizioni del traffico».



