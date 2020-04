Coronavirus, in Lombardia superati i 10mila morti

Lombardia per Coronavirus, esattamente 10.022: lo ha spiegato in diretta Facebook l'assessore al Welfare Giulio Gallera spiegando che i morti in una giornata sono stati 300. Sono in tutto 54.802 i positivi al Covid, 1388 più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.236 (-21), mentre quelli non in terapia intensiva sono 11.796 (+77). Sono stati fatti in Regione in tutto 176.953 tamponi. Il dato della Lombardia rappresenta più della metà dei decessi avvenuti in tutta Italia Sono più di diecimila le persone morte inper Coronavirus, esattamente 10.022: lo ha spiegato in diretta Facebook l'assessore al Welfare Giulio Gallera spiegando che i morti in una giornata sono stati 300. Sono in tutto 54.802 i positivi al Covid, 1388 più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.236 (-21), mentre quelli non in terapia intensiva sono 11.796 (+77). Sono stati fatti in Regione in tutto 176.953 tamponi. Il dato della Lombardia rappresenta più della metà dei decessi avvenuti in tutta Italia

I positivi in più sono 1.388 e i tamponi saliti a 9.396.



Milano. Nelle province lombarde i contagi continuano a diminuire, tranne che a Milano. Brescia con 10.122 contagiati, 213 più di ieri, supera Bergamo, che cresce di 112 positivi al Covid arrivando a 10.043. A Milano i contagiati sono 12.479, 440 più di ieri, in città sono 4979, con una crescita di 155 contagi. Una situazione in cui il contagio mostra un rallentamento nelle diverse province, tranne che a Milano. «Quella di Milano è una situazione che dobbiamo tenere sotto controllo, e lo dico ai cittadini, con un atteggiamento ancora più determinato » ha detto l'assessore Giulio Gallera in diretta Facebook, spiegando che «la situazione è stabile ma la linea oscilla, anche se dai dati sembra che Milano sia la città che si sposta di meno».

