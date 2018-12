Strage in discoteca, 17enne fermato rimesso in libertà

Il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato il fuggi fuggi e poi la calca all'uscita della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo è stato rimesso in libertà. Nel locale sono morte sei persone, tra cui una mamma che aveva accompagnato la figlia di 12 anni. Il ragazzo, fermato per una vicenda di droga, è comparso oggi davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non c'erano i presupposti per la custodia cautelare.

Strage in discoteca, alla Lanterna Azzurra di Corinaldo molti più ingressi del consentito

Intanto dalle indagini emerge che sarebbero stati molti più del consentito i presenti nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. A fronte di una capienza delle due sale aperte di 731 persone (459 in quella principale, 272 in quella più piccola, usata per fumare), secondo fonti vicine alle indagini, ci sarebbero stati molti più spettatori. Tra gli elementi raccolti sono anche prenotazioni, braccialetti e tagliandi delle consumazioni.



