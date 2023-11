Contesta il voto all'esame e vince il ricorso, classe intera ripete la maturità

Venerdì 10 Novembre 2023, 12:45

Gli studenti della quinta A del liceo linguistico Galileo Galilei a Spadafora, nel Messinese, sono stati costretti a dover ripetere l'esame di maturità a causa di un ricorso presentato da una compagna di classe. La studentessa, dopo non aver gradito il voto, aveva denunciato presunte "gravi irregolarità" nell'esame di Storia e filosofia, ottenendo il via libera dal Tar per una nuova prova orale. Questa decisione ha coinvolto l'intera classe, nonostante gli esami fossero già stati sostenuti l'estate precedente. La madre di uno degli studenti coinvolti ha espresso sorpresa per il comportamento della compagna di sua figlia, sottolineando che la situazione ha causato problemi agli studenti iscritti in università con immatricolazioni ancora non confermate. Nel frattempo, la docente coinvolta rischia sei mesi di sospensione e è stata trasferita in un liceo di Messina.