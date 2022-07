Bonus psicologo, come richiedere il contributo per cominciare la psicoterapia

Bonus psicologo: c'è tempo fino al 24 ottobre per chiedere e ottenere fino a 600 euro per cominciare una psicoterapia. Le domande si possono compilare sul sito dell'Inps.

Bonus psicologo, si può fare domanda: cosa serve?

Si può fare domanda attraverso molteplici modalità: con lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Basta collegarsi con la home page del sito web dell' INPS e cliccare su “Contributo sessioni psicoterapia”. Si può presentare la domanda anche tramite il servizio di contact center multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Rientri tra i beneficiari? Come si fa a capirlo

Il bonus è erogato a tutte le persone che siano in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Anche il reddito è un requisito fondamentale: il beneficio è destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro. L’importo totale dell’aiuto dipende dalla situazione economica del beneficiario e prevede fino a 50 euro a seduta per un massimo di 600 euro per ogni persona, per chi ha Isee inferiore a 15.000 euro. Per chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 euro il massimo è di 400 euro mentre, con un Isee ancora superiore (tra 30.0000 e 50.000 euro), è di 200 euro. Il beneficio è riconosciuto una sola volta. Il richiedente può presentare domanda per se stesso o per conto di un minorenne se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.one di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

Graduatorie

L'INPS verificherà il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo incrociando i dati disponibili nei propri archivi e nelle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche. Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione. Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale.