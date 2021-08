Gioia Tauro, scoperto un quintale di cocaina purissima che arriva dal Brasile

Venerdì 27 Agosto 2021, 13:12

Oltre un quintale di cocaina purissima proveniente dal Brasile e arrivata nel porto calabrese di Gioia Tauro. La droga è stata sequestrata e scoperta dai funzionari antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro insieme alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria. L'indagine sul traffico internazionale di stupefacenti è firmata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria (Direzione Distrettuale Antimafia). Gli investigatori coordinati dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci hanno individuato il carico di cocaina nello scalo portuale calabrese.

La droga era stoccata dentro 4.300 contenitori provenienti dal continente sudamericano. È stata rilevata grazie agli scanner in dotazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La cocaina era nascosta in un container carico di legname proveniente dal Brasile.

La sostanza stupefacente sequestrata, di qualità purissima, avrebbe potuto essere tagliata dai trafficanti di droga fino a 4 volte prima di essere immessa sul mercato, fruttando un introito alla criminalità organizzata di circa 22 milioni di euro. Le modalità di occultamento dello stupefacente si dimostrano spesso differenti e sempre in via di evoluzione, obbligando gli investigatori a perfezionare di volta in volta le metodologie operative.