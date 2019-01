Va a rifare la carta d'identità in Comune a Palermo e scopre di essere morto da cinque anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era andato negli uffici comunali dell'per rinnovale la. Ma davanti all'impiegatio dello sportello ha scoperto di essere morto da cinque anni. Protagonista della vicenda, come riporta "Il giornale di Sicilia", è«In tutti questi anni non ho avuto alcun sentore di questa assurda vicenda», spiega Bartolotta a Giovanni Villino del Giornale di Sicilia in edicola. Un vero incubo per il palermitano. Ma tutto dovrebbe sistemarsi non appena l'uomo verrà riscritto all'anagrafe. Per spiegare la motivazione della "cancellazione" è intervenuto l'assessore Nicotri che ha dichiarato che Bartolotta risultava «irreperibile al censimento del 2011».«L’utente, irrintracciabile sin dal 2011 e negli anni successivi, è stato dichiarato ufficialmente irreperibile nel 2014, dopo le verifiche previste dalla legge - fanno sapere dal Comune attraverso il quotidiano -. Egli quindi non è stato dichiarato “deceduto”, fatto per altro impossibile in assenza di un certificato di morte. Già ieri, accertata la situazione e per venire incontro alle attuali esigenze dell’utente che ha manifestato specifiche necessità familiari, è stato disposto che un funzionario dell’Anagrafe, si rechi presso il suo domicilio, per permettergli la reiscrizione all’Anagrafe del Comune».