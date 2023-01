Martedì 17 Gennaio 2023, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 18:40

Andrea Bonafede è il nome scelto dal boss Matteo Messina Denaro per la sua latitanza a Campobello di Mazara (Trapani). A questo nome era intestata la casa del boss, il covo individuato oggi dai carabinieri del Ros. «Una casa ben arredata, con oggetti di lusso», fa sapere il colonnello Bottino. Il vero Bonafede era quindi il proprietario dell'abitazione e oggi è stato iscritto nel registro degli indagati per associazione mafiosa dalla Procura di Palermo.

Andrea Bonafede, l'interrogatorio e le prime ammissioni

Nell'interrogatorio il prestanome del boss, un geometra, starebbe parlando con i pm. L'uomo che ha «prestato» l'identità Matteo Messina Denaro avrebbe fatto mezze ammissioni dicendo di conoscere il capomafia fin da ragazzo e di essersi prestato a comprare, con i soldi del "padrino", la casa in cui questi ha passato l'ultimo anno.

Il covo di Messina Denaro

«Matteo Messina Denaro abitava qui da almeno sei mesi. Un appartamento, ben ristrutturato, che testimonia che le condizioni economiche del latitante erano buone. Arredamento ricercato, di un certo tenore, non di lusso ma di apprezzabile livello economico». Così il comandante provinciale dei carabinieri di Trapani Fabio Bottino, dopo l'ispezione nel covo dove si nascondeva. «Perquisizioni e accertamenti sono in corso. Stiamo rilevando la presenza di tracce biologiche, di eventuali nascondigli o intercapedini dove può essere stata nascosta della documentazione. Un lavoro per il quale occorreranno giorni».

#andrea bonafede, chi è il vero prestanome di Matteo Messina Denaro: il rapporto con il boss (fin da ragazzo) e la casa acquistata con i suoi soldi https://t.co/9GwzbYailB — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) January 17, 2023

La carta d'idendità

Secondo la carta d'idendità rinvenuta a Messina Denaro Andrea Bonafede sarebbe nato a Campobello di Mazara (Trapani) il 23 ottobre del 1963. Il boss che ne era in possesso risulta residente a pochi km dalla sua città natale, Castelvetrano, a Campobello di Mazara in via Marsala 54. Di professione, si legge nella carta di identità, "geometra". È alto 1,78, calvo e con gli occhi castani. Segni particolari «nessuno». La tessera, cartacea, è stata emessa l'8 febbraio 2016 e scade il 23 ottobre del 2026.

«Ho fatto fare un'indagine ai miei uffici per capire se quella carta d'identità fosse falsificata, pare, invece, che sia autentica, rilasciata ad Andrea Bonafede. Sembrerebbe tutto regolare, una carta d'identità originale ma con la foto sostituita». A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, a proposito del documento trovato in possesso dell'ormai ex superlatitante Matteo Messina Denaro, arrestato ieri a Palermo dal Ros.