Campi Flegrei, la finta eruzione in diretta sul web: «Napoli distrutta». Cosa sta succedendo

Una falsa eruzione dei Campi flegrei e una presunta distruzione della città di Napoli vengono raccontate da qualche ora sul web. C'è una pagina Youtube creata negli Stati Uniti, sulla quale, a partire dalle 14,30 di oggi gira in loop un video che mostra immagini varie di eruzioni vulcaniche, edifici distrutti e persone che fuggono spaventate. Sotto quel video un titolo (fasullo) che mette i brividi: «Horrible today: Campi Flegrei Supervolcano erupt In Naples, 6.8 earthquake rocked the city last night».

Orribile oggi: il supervulcano dei Campi Flegrei erutta a Napoli, un terremoto di magnitudo 6.8 ha squassato la città la scorsa notte.

Sulle immagini tragiche una scritta in sovrimpressione: Live. Come se si trattasse di una diretta dalla città durante l'eruzione.

Fortunatamente si tratta di una pagina poco frequentata, è quella di «Earth Story» che conta una manciata di iscritti. Però con la condivisione sui social il video rischia di avere un'audience imprevedibile che porterebbe solo difficoltà al territorio.

La richiesta di evitare allarmismi è stata lanciata, a più riprese, dalle autorità e dagli operatori turistiici di Napoli e del comprensorio flegreo: diffondere notizie preoccupanti potrebbe infliggere un colpo durissimo al settore dell'ospitalità. Video fasulli che rilanciano notizie false promettendo una falsa diretta, contribuiscono alla detonazione di reazioni a catena che rischiano di diventare letali per il territorio.