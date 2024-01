Il calendario dei preti, il fotografo Piero Pazzi: «I modelli? Non sono tutti sarcerdoti veri, ma è un successo che dura da 20 anni»

Il fotografo di un noto calendario con giovani sacerdoti romani è sceso in campo per difendere il suo prodotto. È vero che non tutti i dodici modelli - uno per ogni mese - sono preti autentici ha detto Piero Pazzi al quotidiano milanese "Corriere della Sera". Aggiungendo: «Quante volte Tiziano e Tiepolo hanno visto la Vergine Maria e quante Madonna hanno dipinto?» si è chiesto. «Non è irrilevante». Pazzi aggiunge che in questi anni non ha mai ricevuto alcuna critica da veri ecclesiastici.

Il calendario

Il calendario è acquistato ogni anno da protestanti, omosessuali e studenti.

Spesso anche come souvenir di Roma. La moglie di un pastore protestante lo comprava ogni anno come regalo per suo marito. I giovani sono raffigurati nel calendario perché hanno una bella presenza rivolta verso il futuro. «Se ci metti un prete più anziano, potresti pensare che sia qualcosa che è in declino» ha detto l'artista che vive tra la Germania e il Sudafrica.

Pazzi ha spiegato di aver scelto questo filone perché i turisti associano il clero alla Roma barocca: «Gli italiani non sono interessati a loro: sono abituati a vivere con i sacerdoti. Ma non è così per un turco, uno svedese o un olandese». Forse è per questo che sono vent'anni che il "Calendario Romano" spopola. Naturalmente Pazzi ha aggiunto che il Vaticano non è stato mai coinvolto in questa operazione.