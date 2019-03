Incidente a Brindisi, morti tre ragazzi di ritorno dalla la festa di compleanno

Scontro tra due auto sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi: tre ragazzi hanno perso la vita. I giovanissimi Davide Cazzato, di 19 anni, di Brindisi, Sarah Pierri e Giulia Capone, due ragazze di 18 e 17 anni di San Pietro Vernotico, viaggiavano insieme ad altri due ragazzi su una Fiat Punto che si è scontrata con una Chevrolet Tacoma il cui conducente, A.Z le sue iniziali, di 72 anni, è rimasto sotto choc ed è rimasto illeso.

La ragazza che sarebbe stata alla guida della Fiat Punto, L.A, è stata trasportata in ospedale con ferite varie insieme all'altro ferito, M.L.

Al vaglio la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 2 e 30. Intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118; i soccorsi hanno lavorato per diverse ore prima di mettere in sicurezza le auto e in attesa dell’autorità giudiziaria.

L’incidente è avvenuto poco prima dell’incrocio semaforizzato all’ingresso di San Pietro, nello scontro le vetture sono finite sul muretto di una proprietà privata.

