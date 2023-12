Bonus trasporti, nuovo click day dall'1 dicembre

Venerdì 1 Dicembre 2023, 07:53 - Ultimo aggiornamento: 07:57

Nuovo click dai per il bonus trasporti. Alle 8 dell’1 dicembre riapre la piattaforma del ministero del Lavoro destinata all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e ferroviario nazionale. Come in passato rimane il requisito sul reddito massimo di 20mila euro annui. Le risorse a disposizione saranno quelle residue dal mancato utilizzo del bonus a novembre. Alle 8.00 del primo dicembre riapre dunque i battenti la piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it) attraverso la quale richiedere il bonus statale trasporti, di importo fino a 60 euro, previsto nel caso di un reddito complessivo lordo personale di ogni studente, nel corso del 2022, non superiore a 20mila euro