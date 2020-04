Bolzano, arresto cardiaco mentre si trova in montagna, escursionista si rifiuta di soccorrerlo e l'uomo muore

BOLZANO - Un uomo ha perso i sensi per un arresto cardiaco a 1.800 metri di quota, in valle Aurina, ma un altro escursionista, che si trovava per caso nelle vicinanze, ha rifiutato di prestare i primi soccorsi. È quanto è avvenuto ieri mattina sul Monte Lupo, come riferisce il portale news altoatesino Stol.it.



L'uomo era in compagnia del figlio, quando si è accasciato per terra. Il figlio ha subito lanciato l'allarme e ha prestato i primi soccorsi. In volo si è messo l'elisoccorso Pelikan con una squadra del soccorso alpino. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto l'uomo era ormai morto. Il figlio ha raccontato che un escursionista è stato testimone del malore ma si è rifiutato di partecipare alla rianimazione e si è allontanato.