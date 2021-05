Si traveste da donna per rapinare un 50enne dopo averlo sedotto: fermato dai carabinieri

Un uomo di origine marocchina si è travestito da donna per rapinare un altro uomo dopo averlo sedotto. La vicenda surreale è avvenuta ieri a Bologna: il 21enne travestito da donna ha offerto un drink a un 50enne in un bar a Piazza maggiore e gli ha proposto una prestazione sessuale a pagamento che l’uomo aveva in prima battuta accettato. Il 50enne però ha fatto in tempo ad accorgersi che la donna era in realtà un uomo che voleva rapinarlo. Smascherato, il giovane ha aggredito la sua vittima, che ha cominciato a urlare chiedendo aiuto.

APPROFONDIMENTI VERMICINO Roma, rapina una farmacia ma poi si pente e riconsegna il bottino:... COLLI PORTUENSI Rapina alle poste: banda buca il muro e si porta via un bottino da... LOMBARDIA Milano, carabiniere spara a un pitbull: ragazza ferita alla gamba. Il... LATINA PAY Rapina al supermercato condannato il bandito ROMA El Shaarawy, il giallo del ladro d'auto: si indaga sulle ferite.... ECONOMIA ABI, nel 2020 rapine in banca in calo del 56,3%

Roma, rapina una farmacia ma poi si pente e riconsegna il bottino: «Mi scusi ho perso il lavoro»

La scusa dell'aggressore

Il rapinatore, all'arrivo dei carabinieri, ha dichiarato che la vittima era il suo fidanzato con cui aveva avuto una discussione e per sminuire la situazione lo stava abbracciando, invitando i presenti ad andarsene: una scusa non troppo credibile per i carabinieri del nucleo locale che hanno fermato l’aggressore.

La vittima ha avuto poi in tutta calma occasione di raccontare la verità sull'accaduto e ora il 21enne marocchino è trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con l'accusa di rapina.

Rapina alle poste: banda buca il muro e si porta via un bottino da 45mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA