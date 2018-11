Bologna, un'iniezione per uccidere il padre malato e intascare l'eredità

L'ombra è quella di un delitto per l'eredità: un impiegato di 38 anni è indagato a piede libero dalla Procura di Bologna per l'omicidio aggravato e premeditato del padre, 70 anni. L'anziano, residente a Zola Predosa, è morto il 4 novembre in circostanze misteriose, dopo essere stato prima ricoverato e poi dimesso dall'ospedale Maggiore. Il figlio è accusato di averne provocato la morte iniettandogli farmaci o altre sostanze venefiche. L'ipotesi dovrà trovare conferma negli esami tossicologici disposti, insieme all'autopsia, e di cui si attendono gli esiti a giorni. L'inchiesta è alle battute iniziali ed è condotta dai carabinieri del paese e dai colleghi del Nas, coordinati dal Pm Antonello Gustapane. T

ra le circostanze sospette, non l'unica, che hanno portato gli inquirenti a decidere di approfondire la vicenda, c'è un segno particolare trovato sul collo della vittima, morta nella sua abitazione, che può far pensare a un'iniezione. Poi c'è stato l'esposto di una parente, cugina dell'indagato, che ha stimolato gli accertamenti investigativi. Ed è stato così che, dopo l'acquisizione delle cartelle cliniche del paziente dall'ospedale, ora è cruciale il responso del medico legale, a cui la Procura ha affiancato la tossicologa Elia Del Borrello. L'indagato, difeso dall'avvocato Alessandro Veronesi, ha invece nominato come consulente di parte Matteo Tudini. Anche la cugina si è costituita come persona offesa per l'accertamento tecnico. Il 38enne era stato prima sentito come persona informata sui fatti, poi perquisito. A quanto pare sarebbero stati trovati degli psicofarmaci, un fatto che di per sé non dimostra molto, ma le indagini proseguono. Il movente che si sta vagliando con maggior intensità è quello economico: ci sarebbero infatti alcuni elementi agli atti, su cui viene mantenuto uno stretto riserbo, che fanno propendere per un delitto per l'eredità. Ma tutto potrà essere meglio delineato solo quando ci saranno le risposte scientifiche.

