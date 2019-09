Bimbo di 8 anni travolto da un'auto all'uscita di scuola: è in fin di vita

Sono molto gravi le condizioni di un bambino di 8 anni, residente a Schio, in provincia di Vicenza, investito da un'auto oggi, venerdì 20 settembre, all'uscita di scuola, mentre attraversava la strada: il fatto è avvenuto attorno alle 13, in via della Potara a Schio, a poca distanza dal vecchio ospedale civile De Lellis.

Secondo una prima ricostruzione da parte della forze dell'ordine il bambino sarebbe sfuggito alla mamma, dopo aver visto il padre fermo nella sua auto dalla parte opposta: avrebbe così attraversato la strada all'improvviso, mentre sopraggiungeva una Peugeot 208.

Molto violento l'urto, con il ragazzino caricato sul cofano e poi sbalzato in avanti di alcuni metri: ai soccorritori, tra cui gli stessi genitori, le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Sul posto è giunta dopo pochi minuti un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari gli hanno prestato le prime cure, stabilizzando e intubandolo sul posto. E' stato poi condotto in ambulanza all'ospedale AltoVicentino di Santorso, ma qui viste le gravi condizioni è stato deciso l'immediato trasferimento al San Bortolo di Vicenza, dove è stato subito dirottato nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Sull'incidente indagano i carabinieri di Schio, che hanno raccolto la testimonianza del conducente dell'auto e di altri testimoni.

