Bergamo, bimba di 2 anni finisce sott'acqua in piscina: ricoverata in gravi condizioni

Giovedì 22 Luglio 2021, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 12:56

Una bimba di 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stata soccorsa, incosciente, in una piscina pubblica di Ghisalba: l'episodio attorno alle 11. La piccola è finita sott'acqua nella vasca dei bambini e si è trovata in difficoltà. Perso conoscenza, è stata raggiunta e soccorsa da un bagnino, che l'ha rianimata. I soccorritori del 118 hanno poi stabilizzato le sue condizioni e l'hanno portata d'urgenza in ospedale.

