Sciopero benzinai, impianti chiusi da oggi fino alle 6 di venerdì

Intanto regna la calma sui listini della rete carburanti italiana, nel giorno dell'avvio dello sciopero. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo di nuovo stabili dopo gli aumenti di ieri, infatti, non si registrano oggi interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie.