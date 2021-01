Pavia, bambino muore soffocato sotto un cumulo di vestiti: era in una casa famiglia

Un bambino autistico di 8 anni, originario dell' Azerbaigian, ospite di una comunità a Cozzo (Pavia), in Lomellina, è morto - secondo i primi accertamenti - soffocato, nella serata di ieri, sotto un cumulo di vestiti caduti dall'armadio che aveva aperto. Risiedeva con la madre in una casa famiglia per richiedenti asilo. L'episodio è riportato dalla Provincia Pavese. La dinamica precisa del fatto è attualmente al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118, ma ormai non c'era più nulla da fare.

