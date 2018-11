Bimbo di due anni cade in piscina e muore: «Era sfuggito a mamma e nonna»

Di nuovo un bimbo annegato in piscina. E' accaduto ieri in una tenuta a Gaiole in Chianti, nel senese, doveè morto dopo essere caduto accidentalmente in acqua: è successo nel pomeriggio di ieri e oggi ne dà notizia il quotidiano La Nazione.LEGGI ANCHE: Morgan Miller. «Così è annegata mia figlia. Genitori, attenti alle piscine». E posta una foto straziante LEGGI ANCHE: Bambino muore annegato nella piscina di un hotel: aveva 4 anni Il bimbo, secondo una prima ricostruzione, stava giocando vicino al bordo della piscina quando è sfuggito al controllo della madre e della nonna ed è finito in acqua. Le urla della madre hanno richiamato le persone che in quel momento si trovavano nell'azienda e che hanno prestato i primi soccorsi. All'arrivo deil'equipaggio del 118, però, le condizioni del bambino erano già gravissime e i tentativi di rianimarlo sono stati vani. I carabinieri che conducono le indagini.