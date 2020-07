Bimbo di 21 mesi muore annegato nella piscina di casa a Bra, in Piemonte

Tragedia in Piemonte, dove un bambino è morto annegato in una piscina gonfiabile. Il piccolo, di soli 21 mesi, era stato trovato la sera del 7 luglio a faccia in giù nella piscina gonfiabile nel giardino di casa a Bra (Cuneo). Immediato il trasporto d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.Il bimbo era in arresto cardiaco dopo essere stato trovato incosciente, a faccia in giù. Nonostante i soccorsi rapidi, le condizioni erano apparse subito disperate. Oggi la morte.

