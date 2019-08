Napoli, bambino annegato in piscina a Pozzuoli: indagati titolari e addetti struttura

Questa mattina è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Davide Marciano, il bambino di tre anni annegato giovedì scorso nella piscina del locale 'Korà di Lucrino a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il funerale è stato fissato per il 2 agosto, alle ore 16, nella chiesa Corpus Domini in piazza de Sivo a Maddaloni (Caserta).

Bimbo di 4 anni morto in piscina durante un matrimonio a Pozzuoli: presenti stavano soccorrendo altra bambina

Dopo aver chiarito la posizione dei genitori del piccolo, Luigi Marciano e Rosa Russo, la Procura ha invece aperto un'indagine sul proprietario del locale, sul responsabile di sala e sui due animatori che lavoravano durante matrimonio. A loro carico grava un'accusa di concorso in omicidio colposo.

Ultimo aggiornamento: 1 Agosto, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA