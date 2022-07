Lago di Garda, 27 bambini in colonia intossicati dall'acqua: molti ricoverati in ospedale a Brescia

Una sera di grande paura sul lago di Garda dove alcuni bambini sono stati ricoverati in ospedale a causa di una intossicazione. I piccoli, tutti francesi, si trovavano in colonia e l'allarme è scattato intorno alle 23 di sabato quando in una struttura privata di via Pizzamala, frazione di Mura, sono accorse numerose le ambulanze. I bambini presenti nella stuttura di Puegnago del Garda erano 27 e tutti presentavano sintomi.

Bimbi intosiscati, alcuni ricoveri

Molti piccoli sono stati ricoverati nei vari ospedali della provincia di Brescia, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. A intossicarli sarebbe stato il cloro presente nell'acqua bevuta, forse a causa di qualche filtro. Della situazione si stanno interessando le autorità comunali e i sanitari del posto.